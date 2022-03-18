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    Marcao bu sezonki ilk golünü kaydetti

    Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Barcelona maçında attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 00:06
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    Marcao bu sezonki ilk golünü kaydetti

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşırken, maçın ilk golü Brezilyalı futbolcu Marcao’dan geldi.

    Mücadelenin 28. dakikasında sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yer alan Marcao kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 1-0 yaptı.

    BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

    Bu aynı zamanda Aslan’ın mücadeledeki tek golü oldu.

    25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Maça 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

    Marcao bu sezonki ilk golünü kaydetti #1

    Marcao bu sezonki ilk golünü kaydetti #2

    Marcao bu sezonki ilk golünü kaydetti #3


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