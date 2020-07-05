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    Marcao: Trabzonspor maçına hazırım

    Galatasaraylı futbolcu Marcao, sakatlığını atlattığını ve Trabzonspor müsabakasında oynayabileceğını açıkladı.
    • İHA
    • 05.07.2020 - 07:13
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    Marcao: Trabzonspor maçına hazırım #1

    Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "HOCAM GÖREV VERİRSE YERİMİ ALMAYA HAZIRIM"

    "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Yarın ki maçımıza tam olarak konsantre oldum ve hocam görev verirse takımımda ki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler."

    Marcao: Trabzonspor maçına hazırım #2

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