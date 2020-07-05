Marcao: Trabzonspor maçına hazırım

Galatasaraylı futbolcu Marcao, sakatlığını atlattığını ve Trabzonspor müsabakasında oynayabileceğını açıkladı.

Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"HOCAM GÖREV VERİRSE YERİMİ ALMAYA HAZIRIM"

"Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Yarın ki maçımıza tam olarak konsantre oldum ve hocam görev verirse takımımda ki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler."