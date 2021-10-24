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- Marcao'nun bonservis bedeli: En az 15 milyon euro
Marcao'nun bonservis bedeli: En az 15 milyon euro
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Avrupa Ligi'ndeki performansıyla beğeni topladı. Başarılı savunmacının bonservis değeri ise en az 15 milyon euro olarak belirlendi.
- Haber Merkezi
- 24.10.2021 - 12:48
- Güncelleme : 24.10.2021 - 13:19
Sezon başında Kerem'e saldırdığı için kadro dışı bırakılan Marcao, satış listesine koyulmuştu. Yönetim, Napoli ve Krasnodar'dan gelen teklifleri yeterli bulmadı ve teknik heyetin kararıyla 25 yaşındaki oyuncu affedildi.
ROMA İSTİYOR
Takıma dönen Brezilyalı stoper Avrupa Ligi'ndeki performansıyla değerini katladı. Roma başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü, Marcao'yu transfer listesine aldı.
TABAN FİYAT 15 MİLYON EURO
UEFA tarafından Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen 25 yaşındaki Sambacı'ya 15 milyon euronun üzerinde değer biçiliyor.
Ligde 8 maçlık cezası sona eren Marcao, Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Galatasaray savunmada Victor Nelsson-Marcao ikilisiyle çıktığı Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında gol yemedi.