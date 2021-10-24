Haberler

Futbol Haberleri

Marcao'nun bonservis bedeli: En az 15 milyon euro

Marcao'nun bonservis bedeli: En az 15 milyon euro

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Avrupa Ligi'ndeki performansıyla beğeni topladı. Başarılı savunmacının bonservis değeri ise en az 15 milyon euro olarak belirlendi.