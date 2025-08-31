Marcel Licka: Bu geri dönüş mental açıdan büyük destek sağladı

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Marcel Licka, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FARKLI BİR KARAGÜMRÜK İZLEDİK"

Licka, geri dönüşün önemine dikkat çekerek, şu şekilde konuştu:

Geçen haftaya göre çok farklı bir Karagümrük izledik. Oyuncularıma kazanmamız gerektiğini söyledim ve topla kaliteli olmamız gerekiyordu. Bugün bunu gösterdik. Hatalarımız oldu ama Antalyaspor bunları değerlendiremedi. En çok sevindiğim şey ise oyuncularımın gösterdiği fedakarlıktı. 1-0 geriye düşmemize rağmen oyunda kaldık, geri döndük ve maçı kazandık.