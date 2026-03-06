Marco Asensio, idmanı yarıda bıraktı

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynadığı ve 4-0 yendiği Gaziantep FK maçı için deplasmana götürülmeyen Marco Asensio bugün yapılan antrenmanı yarıda bıraktı.

HT Spor'un haberine göre; Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli takımda Marco Asensio antrenmanın bir bölümünde çalıştıktan sonra ağrı hissetti.

Haberde, İspanyol futbolcunun antrenmanı bıraktığı ve MR'a girdiği ifade edildi.

Öte yandan Asensio'nun son durumuna 7 Mart Cumartesi günü karar verileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Asensio, Süper Lig'de bu sezon 20 maçta forma giydi.

İspanyol yıldız bu karşılaşmalarda 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

PAZAR GÜNÜ KONUK SAMSUNSPOR

Fenerbahçe, pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Samsunspor'u ağırlayacak.