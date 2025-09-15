Abone ol: Google News

Marco Asensio, ilk kez oynadı

Fenerbahçe'nin yeni transferi İspanyol futbolcu Marco Asensio, Trabzonspor maçıyla sarı-lacivertliler ilk kez forma giydi.

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 09:23
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerken yeni transferler de sahada yer aldı.

Kaleci Ederson ve Kerem Aktürkoğlu mücadeleye 11'de başlarken, Marco Asensio ise sonradan oyuna dahil oldu.

83'TE OYUNA GİRDİ

Milli maçlar için verilen arada takıma katılan İspanyol futbolcu bireysel çalışmalarıyla haftayı tamamlarken, teknik heyetin raporu doğrultusunda bordo-mavililere karşı yedek başladı.

Asensio, Trabzonspor maçının 83. dakikasında Anderson Talisca'nın yerine oyuna girdi.

