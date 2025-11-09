Marco Asensio'dan, ligde son 4 maçta 3 gol, 1 asist

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile oynadı. Fenerbahçe, rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı.

29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 38. dakikasında ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Anderson Talisca'nın pasında ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta takımını 1-0 öne geçirdi.

LİGDE 4. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon ligde 8. maçına çıkan Asensio, 4. kez gol sevinci yaşadı.

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz hafta derbide de ağları sarsarken, Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarında gol kaydetti.

Gaziantep FK maçında da 1 asist yapan Marco Asensio böylece son 4 maçta da skor katkısı yaptı.

Asensio, Kayserispor'a karşı 90 dakika sahada kaldı.