Mardin 1969 Spor, Ahmet Cingöz ile anlaştı

Yeni sezonda 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta yer alacak olan Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ve oluşturulacak ekibiyle birlikte yola devam edeceklerini açıkladı.

Mardin 1969 Spor’a güzel ve başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden teknik direktör Ahmet Cingöz, şunları dedi:

Mardin Spor yönetimine teşekkür ediyorum. Yeni bir takım, yeni bir başlangıç. Dillerin ve dinlerin şehri olan Mardin'de yeni başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Her şey başarılı bir Mardin Spor için.

"BAŞARILI BİR DÖNEM GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Mardin 1969 Spor Asbaşkanı Veysi Duyan ise imza töreninde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: