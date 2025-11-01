Mario Lemina: Benim için önemli olan takımın kazanması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettikleri Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Gabonlu orta saha Mario Lemina, bugün kazanamadıkları için mutsuz olduğunu belirtti.

Mario Lemina, müsabakanın ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Bireysel performansıyla ilgilenmediğini dile getiren Lemina, "Benim için önemli olan takımın kazanması. İyi performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa ne mutlu bana. Kötü performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa yine aynı şekilde mutlu olurum. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığıdır." dedi.

"SADECE KENDİ GÜCÜMÜ BİLİYORUM"

Gabonlu oyuncu, Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu için özel olarak hazırlanmadığını dile getirerek, "Sadece kendi gücümü biliyorum. İkili mücadelelerde neler yapabileceğimi biliyorum. Takım hazırlığını yapıp, sahaya çıktık. Bir tek kazanamadığımız için mutsuzum." değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY'IN ÇOK İYİ SAVUNMA OYUNCULARI VARDI"

Lemina, Galatasaray'ın çok iyi savunma oyuncularına sahip olduğunu aktararak, "Ben gelmeden önce de Galatasaray'ın çok iyi savunma oyuncuları vardı. Şu anda gol yemiyoruz. Bunun devamında gol atıyoruz. Bu şekilde kazanıyoruz. Defansif katkım da bu şekilde oluyor." diye konuştu.

"İYİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

Gabonlu orta saha, sezon sonu sözleşmesinin bitecek olmasıyla ilgili ise "Benim için önemli olan iyi bir takım kurmamız. İyi bir şekilde devam ediyoruz. Önümüzde Ajax ile oynayacağımız UEFA Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıkları var. Onlara hazırlanacağız. Sonrasını düşünürüz." ifadelerini kullandı.