AA

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşacak.

Bu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda bugün yapılan antrenmanda sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Lemina, sarı-kırmızılı takımda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Forma giydiği maçlarda takım için çözüm üretmek adına çabaladığının altını çizen Lemina, "Bütün çalışmalarımı, aklımı ve gücümü sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Buraya çok büyük deneyimle geri geldim. Kafamla ve aklımla oynamaya çalışıyorum. Sonunda da inşallah Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR GALATASARAY VAR"

Galatasaray'da daha önce forma giydiği dönemle şu andaki dönemi de karşılaştıran Lemina, şöyle devam etti:

"İlk geldiğimdeki durum daha farklıydı. İyi bir seri yakalamıştık o zaman, ta ki pandemiye kadar. Pandemi, yaptığımız işleri baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görüyoruz. Ben de aynı istek ve hevesle geri geldim ve Galatasaray'ın hedefleri için elimden gelen çabayı göstereceğim."

OSIMHEN SÖZLERİ

Takım arkadaşı Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı ekipteki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Lemina, "Victor ile çok iyi bir ilişkim var. Gerçi bütün takım arkadaşlarımla iyi ilişkim var. Victor dünyadaki en iyi forvetlerden birisi. O da bugünkü hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor. Şampiyonluk yaşamak ve kupalar kazanmak istiyoruz. Galatasaray burada kalmasını isteyecektir ancak bu onun kararı olacak ve onun kararına da saygı göstermemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'IN YAZDIĞI TARİHTE YER ALMAK İSTERİM"

Taraftarın kendisine olan desteği için teşekkür eden Lemina, "Taraftarlar ilk geldiğim zaman bana çok destek oldular. Gelmeden önce de destek oldular ve bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Galatasaray şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim." diye konuştu.

Son olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Kemerburgaz'a taşınmasıyla ilgili konuşan Lemina, şunları söyledi: