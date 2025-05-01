Mario Lemina'dan Galatasaray taraftarına cevap

Haber Merkezi

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı ekibin Gabonlu yıldızı Mario Lemina'yla ilgili sosyal medyadan bir video yayınladı.

Mario Lemina, Galatasaraylı taraftarların kendisine olan sevgisini gösteren video üzerine duygusal bir paylaşımda bulundu.

"6 YIL SONRA BİLE AYNI BAĞ"

Gabonlu oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yüzden senin için her şeyimi vermeye her zaman hazırım. 6 yıl sonra bile aynı bağ... Cim Bom Bom sonsuza dek!" yazdı.

PERFORMANSI

Lemina, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.