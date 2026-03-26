Marius Sumudica'dan Türkiye maçı için açıklama geldi: Şansımız yok

A Milli Futbol Takımımız ile Romanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında bu akşam Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası yolundaki bu kritik maç öncesinde, bir dönem Süper Lig'de çalışmış olan Rumen teknik adam Marius Sumudica'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

SUMUDICA'NIN TOTEMİ: HİÇ ŞANSIMIZ YOK...

Sumudica, teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı Romanya'nın, Türkiye karşısında hiçbir şansı olmadığını savundu.

Rumen basınından Fanatik'e konuşan Marius Sumudica, gerçekçi olmaları gerektiğini dile getirerek, "Hiç şansımız yok. Ne diyebilirim ki. Ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Çünkü Şumudica her ne zaman bir şey söylese, tam tersi oluyor. Açıkça belli ki, hiçbir tartışma olmadan ikinci bir şansla ayrılıyoruz. Bu sadece Türkiye'nin şu anki durumu ve oynadığı seviye ile ilgili değil... Gerçekçi olmalıyız." dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ OLACAK"

Karşılaşmanın oynanacağı Tüpraş Stadı'ndaki atmosferden de bahseden tecrübeli çalıştırıcı "Beşiktaş'ın özel akustiğe sahip stadyumunu seçtiler. Ben de orada Türkiye'den takımların teknik direktörü olarak 5-6 kez oynadım. Çok büyük bir gürültü olacak." ifadelerini kullandı.

ROMANYA'YA SAVUNMA UYARISI YAPTI

Türkiye'nin son derece hücum odaklı bir oyun sergileyeceğini savunan deneyimli hoca, bu nedenle Romanya'nın baştan itibaren kurulacak baskı ve kuşatmaya karşı koymasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Sumudica, Lucescu'nun öğrencilerinin ilk 15-20 dakikayı iyi geçirmeleri halinde bir şanslarının olabileceğini söyledi.