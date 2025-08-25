Markus Gisdol: Galatasaray'ın seviyesinde değiliz

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-0 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, sarı-kırmızılı takımın seviyesinde olmadıklarını söyledi.

Gisdol, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında 4-0'lık skorun kulağa ağır geldiğini ama bugün Galatasaray'ın iyi taraf olduğunu belirtti.

"ÖNEMLİ BİR GOL FIRSATI YAKALAMIŞTIK"

Üst seviyede takımlara karşı maçın her anında dikkatli olunması gerektiği vurgulayan Gisdol, şunları dedi:

"GALATASARAY'IN SEVİYESİNDE DEĞİLİZ"

Maçın ikinci yarısına da erken gol yiyerek başladıklarını buna rağmen maçı çevirmek için fırsatlar yakaladıklarını dile getiren Gisdol, şunları kaydetti:

İkinci yarı geri dönmeye çalıştık, mücadele ettik ama bir kere daha yüksek seviye bir takıma karşı konsantrasyon eksikliği yaşayınca ikinci yarının başlamasından 1 dakika sonra golü yedik. Sonrasında 2-1'i yakalamak için fırsatlarımız oldu. Ne yazık ki golü bulamadık. Şunu kabul etmemiz lazım biz Galatasaray'ın seviyesinde değiliz. Tabi ki bu mağlubiyetten dersler çıkaracağız. Takımı geliştirmek adına da daha fazla zamanımız olduğunu düşünüyorum.