Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesi anlaştığı Alman Teknik Direktör Markus Gisdol, Kayseri’ye geldi.

Son olarak Samsunspor’da görev yapan Teknik Direktör Markus Gisdol bugün hava yolu ile İstanbul’dan Kayseri’ye geldi.

İMZA ATACAK

Kayserispor tarafından çiçekle karşılanan Markus Gisdol bugün saat 14.00’te Kayseri Stadyumu'nda düzenlenecek imza töreni ile resmi sözleşmeye imza atacak.

"ÇOK SICAK BİR KARŞILAMA"

Taraftarlarca karşılanan Gisdol yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Çok sıcak bir karşılama, teşekkür ederim. İnşallah çok güzel bir çalışma süresi gerçekleştireceğiz.