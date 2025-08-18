Markus Gisdol: Kazandığımız 1 puandan dolayı mutluyuz

Süper Lig’in 2. haftasında Kayserispor, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadele sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAZANDIĞIMIZ 1 PUANDAN DOLAYI MUTLUYUZ"

Maçtan önce oynadıkları maçın çok zor olacağını bildiklerini söyleyen Gisdol, şu şekilde konuştu:

Başakşehir, buraya kadar dört Avrupa kupası maçı oynadı. Dolayısıyla belli bir ritim sahibi olduklarını söyleyebilirim. Karşımıza daha hazır geldiler. En önemlisi oyunu kontrol ederek, doğru bir şekilde organize olup takım düzenini kurmamız gerekti. İki takım da çok fazla gol fırsatı yakalayamadı. Kesinlikle bu sonucu hak ettik. Kazandığımız 1 puandan dolayı mutluyuz.

"İLK ADIMI ATTIK"

Daha önce Süper Lig’de Samsunspor’u çalıştırmasının ardından tekrar Türkiye’ye dönmesini sağlayan etkenin ne olduğunun sorulması üzerine Gisdol, şu ifadeleri kullandı: