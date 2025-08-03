Matteo Guendouzi'den Galatasaray taraftarına övgü

Galatasaray, sezon öncesi son hazırlık maçında evinde İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşırken, mücadele 2-2’lik skorla sona erdi.

Müsabakanın ardından Laziolu futbolcu Matteo Guendouzi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HARİKA BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten Guendouzi, şu ifadeleri kullandı:

Harika bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Gol atmak için bazı şanslar yakaladık. Zor bir atmosferde oynadık. Bu stada gelip oynamak kolay değil. İyi oynadık ve bundan gurur duyabiliriz. Hala ligin başlamasına bir ay var. Daha hazır değiliz ama bugün yaptıklarımızdan gurur duymalıyız.

"BURADA MÜTHİŞ BİR ATMOSFER VAR"

Galatasaray taraftarının kendisini ıslıklamasına yönelik soruya ise Fransız orta saha şu yanıtı verdi:

Çok sevdim. Bir futbolcu olarak bu tarz atmosferleri yaşamanız gerekiyor. Ben, sahada her şeyimi vermeye çalışan bir oyuncuyum. Bir futbolcu olarak bu tarz atmosferlerde oynamaktan dolayı gurur duymalısınız. Burada müthiş bir atmosfer var. Her zaman burası doluyor. Taraftarlar, takımının sürekli arkasında. Bu tarz taraftarlarla gurur duymalısınız. Benim ve takımım için ise değişen bir şey yok. Buraya gelip güzel bir atmosferde oynamaktan dolayı mutluyuz. Her zaman bu tarz statlarda maç oynamıyoruz.

"GERÇEKTEN ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Galatasaray ile daha önce karşılaştığını dile getiren Guendouzi, şu değerlendirmede bulundu: