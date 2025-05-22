Mauro Icardi aylar sonra antrenmana çıktı

Süper Lig'de şampiyonluğunu 36. haftada ilan eden Galatasaray'da, cumartesi günü oynanacak Göztepe maçı hazırlıkları başladı.
Sarı kırmızılılarda dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
ŞAMPİYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, ilk kez sahaya indi.
6 AY SONRA ANTRENMANA ÇIKTI
Arjantinli yıldız, takım antrenmanı esnasında saha kenarında bireysel antrenman yapmaya başladı.
Sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Mauro Icardi yeni sezondan itibaren formasını yeniden giyebilecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış