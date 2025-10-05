Mauro Icardi, Madrid'den paylaşım yaptı

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, 1-1 sona eren Beşiktaş derbisinin ardından milli arada yurt dışına çıktı.

Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya hesabından İspanya'nın başkenti Madrid'de olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Arjantinli futbolcunun bu paylaşımı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Galatasaraylı bazı taraftarlar, Icardi'nin fiziksel olarak henüz hazır olmadığını ve milli arada ekstra çalışması gerektiğini savundu ve golcü futbolcunun bu hamlesine eleştiride bulundu.

Sarı-kırmızılılarda bazı taraftarlar ise Icardi'yi savundu.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından, Icardi için "Sadece Icardi açısından bakmamak lazım. Maç öncesi yedekler küçük bir ısınma yapıyor. Bu, mecburi bir şey değil. Bazısı içeride çalışmasını yapıyor. Icardi'nin içeride de hazırlıkları oluyor. Çok uzun bir sakatlıktan çıktı. Fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlanma süreci var. Bu, çok takılınacak bir şey değil. Icardi olduğu için gündeme getiriliyor. Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Herkesin duygusu var. Icardi, takım kaptanımız. Her zaman takıma destek oluyor. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına aynı saygı ve sevgiyi gösteriyor." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan 32 yaşındaki Icardi, 5 kez ağları havalandırdı.