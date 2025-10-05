Okan Buruk, Mauro Icardi'nin ısınmaya çıkmama nedenini açıkladı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Mauro Icardi, karşılaşmanın 85. dakikasında Victor Osimhen'in yerine oyuna girdi.

Arjantinli yıldızın maç öncesi ısınmaya çıkmaması gündem olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından Icardi hakkında basın toplantısında açıklama yaptı.

"ÇOK TAKILACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Okan Buruk, Icardi'nin ısınmada yer almaması hakkında, şunları dedi:

Icardi'nin içeride fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlık süreci var. Isınmaya çıkmama nedeni bu. Çok takılacak bir şey değil bu.