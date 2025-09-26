Mauro Icardi'den Alanyaspor'a şık gol!

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım sarı-kırmızılılar, şık bir gol kaydetti.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Galatasaray, Wilfried Singo'nun asistinde Mauro Icardi'yle golü buldu.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Sağ kanatta topla buluşan Singo, topun dibine girerek Yusuf Özdemir'i çok şık bir şekilde çalımladı ve son çizgiye indikten sonra sağ ayağıyla içeriye pasını aktardı.

Kale sahası içi sağ çaprazında bulunan Icardi, topa sağ ayağının topuğuyla tek dokunuş yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlara gitti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)