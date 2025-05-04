Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!
Haber Merkezi

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.

Lider Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle puan farkı 8'e çıkarken, sarı-lacivertliler derbide puan farkını azaltma şansını tepti.

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara aldı.

ICARDI'DEN PAYLAŞIM

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, çarpıcı bir gönderi yayınladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Mauro Icardi, "Mayıs gelince neler olacağını zaten biliyoruz." kullandı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

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Emre Çalışkan
Editor