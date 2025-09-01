Abone ol: Google News

Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na gönderme

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası Mauro Icardi'nin Metin Oktay'ın sözlerini paylaşması, sarı-kırmızılı camiada yankı uyandırdı...

Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 15:05
Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

KEREM'E GÖNDERMEYİ YAPTI 

Icardi, Instagram hesabından Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın, "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir." sözlerini paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu paylaşım, Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım...

