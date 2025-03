Mauro Icardi'den kızları için paylaşım geldi

7 Kasım 2024 tarihinde Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan ve daha sonra ameliyat edilen Mauro Icardi, gündem olmaya devam ediyor.

Sezonu kapatan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından kızları için bir paylaşım yaptı.

"YİNE BİRLİKTE GÜLÜMSEYECEĞİZ"

Bir Galatasaray maçının ardından saha içerisinde kızları ile sevindiği bir fotoğrafı paylaşan Arjantinli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Küçük prenseslerim, bugün yol karanlık olsa bile ışığın her zaman geri döneceğini unutmayın. Kalplerimizde taşıdığımız neşeyi ya da bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez. Yakında yeniden birbirimize sarılacak, korkusuzca gülecek ve hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız. Aşkımızın gücüne inanmaktan asla vazgeçmeyin çünkü bu aşk her türlü fırtınadan daha güçlüdür. Her zaman sizinle olacağım, her zaman sizin için savaşacağım. Yakında, çok yakında, yine birlikte gülümseyeceğiz.