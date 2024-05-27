Mauro Icardi'den olay giriş! Edin Dzeko'ya gönderme yaptı Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, gerçekleşen şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko'ya göndermede bulundu. Sahaya pelerin ve elinde meşaleyle giren Arjantinli isim, Dzeko ile özdeşleşen 'Beni Sev' şarkısını yarıda kesip 'Aşkın Olayım' şarkısını çaldırdı.

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Süper Lig’de sezonu 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kutlamalara Galatasaray Lisesi’nde başladı.

Sarı-kırmızılı futbolcular ilk olarak burada lisede okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Futbolcular daha sonra buradan ayrılıp üstü açık otobüsle, kutlamaların yapılacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde hareket etti.

Şampiyonluk doyasıya kutlandı

Otobüsle stada gelirken, Galatasaraylı taraftarlar da kafileye eşlik etti. Futbolcular yaptıkları tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Otobüs daha sonra stada ulaştı ve futbolcular kutlamalara başladı.

Gerçekleşen etkinliklerin ardından Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluk kupasına kavuşarak büyük bir coşku yaşadı.

Dzeko ve Fenerbahçe'ye göndermeler yaptı

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı ile alana giriş yaptı.

Icardi, meşaleler eşliğinde çocuklarıyla sahneye gelirken, gol krallığında yarıştığı Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun da gol attığında çalan şarkıya gönderme yapıldı.

Icardi ayrıca 'Fener ağlama' tezahüratı yaptı. Ayrıca Icardi'nin sahaya pelerin ve elinde meşaleyle girmesi gündem oldu.