Mauro Icardi'den sevgilisine krampon jesti

Bazı futbolcular, eşlerinin veya sevgililerinin adlarını kramponlarına yazdırarak gösteriyordu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi de o isimler kervanına katıldı.

ICARDI AYAKKABISINA YAZDIRDI

Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra mutluluğu China Suarez'de bulan Icardi, her fırsatta Suarez'e sevgisini gösteriyor.

Mauro Icardi son olarak, sevgilisi China Suarez'in adını futbol ayakkabısına yazdırarak aşkını bu yolla ifade etti.

KEREM VE CANER DE YAZDIRMIŞTI

Fenerbahçe'nin Portekiz takımı Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu da eşi Ceren Aktürkoğlu'nun adını kramponuna yazdırmıştı.

Öte yandan 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'un forması giyen Caner Erkin de, önceki yıllarda eşi Şükran Ovalı için böyle bir jest yapmıştı.

Caner Erkin, futbol ayakkabısına; "Şukom" yazdırmıştı.