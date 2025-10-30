Mauro Icardi'nin 'dalya' heyecanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, bu müsabakada oynarsa kulüp tarihinde önemli bir başarıya daha imza atacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bordo-mavililere karşı görev vermesi durumunda Icardi, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi mücadelesini yapacak.

KISA SÜREDE TARAFTARIN EN SEVDİĞİ İSİM OLDU

Mauro Emanuel Icardi Rivero, attığı gollerin dışında ikonik gol sevinci, sarı saçları, gol şarkısı ve sempatik hareketleriyle de sadece sarı-kırmızılı taraftarların değil, Türkiye'de birçok kişinin sevdiği biri oldu.

Bazı taraftarlar ona benzemek için saçlarını sarıya boyatırken, şarkıcı Simge Sağın'a ait 'Aşkın olayım' şarkısı da listelerde uzun süre 1 numarada yer aldı.

Çocuklar ise onun gol sevinciyle sürekli paylaşım yaparken, yıllar sonra da hatırlanacak görüntüler oluşturdu.

ÖNCE KİRALIK ARDINDAN BONSERVİSLİ

Arjatinli futbolcu ilk olarak 2022 yılının yaz transfer döneminde, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Galatasaray'a geldi.

Bu dönemde herkesin kalbini kazanan Icardi, bir sonraki sezon ise 30 Temmuz 2023 tarihinde 10 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılılara kalıcı olarak katıldı.

İLK GOLÜNÜ ALANYASPOR'A ATTI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk golünü 23 Ekim 2022'de Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'da oynadıkları Alanyaspor maçında kaydetti.

Icardi son olarak ise geçtiğimiz hafta konuk ettikleri Göztepe müsabakasında rakip fileleri havalandırdı.

99 MAÇTA 67 GOL

Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 74, Şampiyonlar Ligi'nde 9, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde 6'şar, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 2'şer olmak üzere toplam 99 resmi müsabakada görev aldı.

32 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 67 kez de gol sevinci yaşadı.

GOL KRALI OLDU

Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük rol oynayan Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda kişisel olarak önemli bir başarılı yakaladı.

Söz konusu sezonda Süper Lig'de 34 müsabakada oynayan Arjantinli futbolcu, 25 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı oldu.

281 GÜN SONRA DÖNDÜ

Galatasaray'da çok önemli performans sergileyen Mauro Icardi, 3. sezonunda kötü günler yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım 2024 tarihinde RAMS Park'ta İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmişti.

Uzun bir tedavisi süreci geçiren 32 yaşındaki futbolcu, 15 Ağustos 2025 tarihinde ligdeki Fatih Karagümrük mücadelesiyle 281 gün sonra sahalara göndü.

5 KUPA KAZANDI

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde birçok başarıya imza attı.

32 yaşındaki futbolcu, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşarken, 2023-2024 sezonunda TFF Süper Kupa ve 2024-2025 sezonunda da Türkiye Kupası'nı kazandı.

6 GOL DAHA ATARSA EN GOLCÜ YABANCI OLACAK

Bütün bu başarılarının yanında Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu da olmak istiyor.

Icardi'nin bu hedefine ulaşması için 72 golü bulunan sarı-kırmızılıların efsanesi Gheorghe Hagi'yi geçmesi gerekecek.

Icardi, 6 gol daha atması halinde Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcu ünvanının yeni sahibi olacak.

DERBİLERDE 8 GOL ATTI

32 yaşındaki futbolcu, derbilerde gösterdiği performansla da takımının kazanmasında önemli katkılar verdi.

Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 gol kaydederken, Beşiktaş ile 7 müsabakada da 5 gol sevinci yaşadı.

Icardi böylece iki takıma karşı oynadığı derbilerde toplam 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Mauro Icardi kiralık olarak geldiği ilk sezon 99 numaralı formayı giyerken, daha sonra ise 9 numaraya geçiş yaptı.