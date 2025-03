Mauro Icardi'yi kızdıran gelişme: Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante mesajları paylaştı

Haber Merkezi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sahadaki oyunuyla olduğu kadar saha dışındaki yaşamıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Öyle ki Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı.

L-GANTE, ICARDİ'YLE OLAN MESAJLARI PAYLAŞTI

Nara ve L-Gante'nin ilişkisi sonrası yapılan karşılıklı göndermeler ve yaşanan gelişmelere son olarak bir yenisi daha eklendi.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Galatasaraylı yıldız Icardi ile olan mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşım sonrası Icardi'nin söylediği sözler gündem oldu.

"KIZLARININ ANNESİNE SAYGI GÖSTER"

İşte o paylaşımlar...

L-Gante: "Papağan parçası beni yordun. Kızlarının annesine saygı göster ve onunla savaşma. Yoksa sen kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikologa git. Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu."

"AŞAĞILANMIŞ BİR KADININ OYUNUNA DÜŞTÜN"

Icardi: "Wanda'nın beni kıskandırmak için kullandığı kuklalarla kavga etmem ben. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran kendisi. Ona saygı duymaya devam et ama dikkat et her zaman geri dönüyor. Yoksa geçen hafta birlikte olduğumuzu söyleyen bir not yayınlandığını görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ben ona hayır dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin. O her zaman beni bulmak için geri dönüyor."