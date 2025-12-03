Maxi Lopez'ten Mauro Icardi'ye: Bir tokat yemeyi hak ediyordu

Eski futbolcu Maxi Lopez, Arjantin'de bir TV programına konuk oldu.

Çocuklarını yıllarca görememiş olduğunu hatırlattı ve Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara'ya karşı karşı sert açıklamalarda bulundu.

"WANDA'YLA BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ"

Maxi, “Bence Wanda ile birbirimize baktığımızda birbirimizi anlıyoruz. Bir kişiyle bu kadar çok durumu paylaştığınızda, bazen sözler gereksiz hale gelir. Benim açımdan, olan oldu, artık olan oldu, ben şimdiki duruma ve gelecekte olacaklara odaklanmak istiyorum, çünkü zaman geçiyor ve sonra yaşayamadığınız bir sürü şey oluyor.” dedi.

Çocukları Valentino, Constantino ve Benedicto ile şu andaki ilişkisi sorulan Maxi, "Birçok yılı kaybettiğimi hissediyorum ama bu benim isteğimle olmadı. Tanrı'ya şükür, bugün her şey geride kaldı, birçok şeyi düzelttik, birçok şeyi iyileştirdik. Artık çocuklarla istediğim kadar zaman geçirebiliyorum." ifadelerini kullandı.

"MAURO BİR TOKADI HAK EDİYORDU"

"Wanda seni çocukları dövmekle suçladı." sözleri karşısında Maxi Lopez, "Ben asla çocuklarıma, bir kadına, kimseye el kaldırmam. Bir tokadı hak eden biri var, kim olduğunu biliyorsunuz, ama ben Icardi'ye bile el kaldırmadım." cevabını verdi.

"MAURO İLE BİR KONUŞMAMIZ GEREK!"

“Mauro'dan mı bahsediyorsun?” sorusuna Maxi Lopez, “Onunla bir konuşma yapmamız gerekirdi ama ben hiçbir şey yapmadım çünkü benim için çocuklarıma bırakmam gereken örnek, herhangi biriyle kavga etmekten daha önemliydi. Neden hak ettiğini düşünüyorum? Çünkü ayrılırken beni arıyordu ve çocuklarıma ulaşıyordu ve çocuklarımı hoş olmayan durumların içinde bırakıyordu. Asla anlatmadığım ve geride bırakmayı tercih ettiğim birçok olay yaşadım." dedi.

"OĞLUM ANLATTI, ICARDI ŞİDDET UYGULAMIŞ"

Icardi'nin çocuklarından biri olan Benedicto'ya şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin gelen soruya Maxi, “Bu, Benedicto'nun okulda anlattı ve benim de kısa süre önce öğrendiğim bir şey. Devlet görevini yerine getiriyor ama ben de babasıyım.” cevabını verdi.

"BİZ WANDA İLE BİR SINIRA GELMİŞTİK"

Wanda'nın kendisiyle evliyken Icardi ile ilişki yaşamaya başlaması sorusu üzerine Maxi, “İkimiz de suçluyuz ve her iki tarafta da olaylar yaşandı. Bir çiftin aşkı bittiğinde, aşk biter. Çocuklar için uzun süre devam etmeye çalıştığınızda, bu zehirli hale gelmemeli ve çocuklara zarar vermemelidir. Biz bir sınıra gelmiştik." ifadelerini kullandı.

"ORTAYA DÖKMEK İYİ DEĞİL"

“Wanda'nın birçok durumda yalan söylediğini veya kurban rolünü oynadığını mı söylüyorsun?” sorusuna Maxi, “Hayır, ne bileyim. Rolünü oynuyordu. Yani, bak, olan biten her şeyi tekrar anlatmayacağım çünkü bunu ortaya dökmenin de iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

"MAURO'YA YARDIM ETTİM, O BANA ZARAR VERDİ"

Maxi, Mauro ile arkadaş olduğunu inkar etti, ancak yakın bir ilişkisi olduğunu kabul etti.

Arjantinli yıldız, "Onu, birçok Arjantinli çocuk gibi, ben de yardım ettim. Ayrıca, ben de öyle büyüdüm. Bana da yardım ettiler. Yani bu normal bir şeydi. Dürüst olmak gerekirse, tek hoşuma gitmeyen şey, bana zarar vermek için çocukları kullanmalarıydı.“ dedi.

"ÇOCUKLARIMI GÖRMEME İZİN VERMEDİLER"

Maxi, “Bu nefret değil. Ben farklı olduğumu düşünüyorum. Wanda ile biz farklıyız, farklı davranıyoruz.” dedi.

Geçmişte çocuklarıyla yaşadığı durumun Icardi ve kızlarıyla da tekrarlanıp tekrarlanmadığı sorusuna, “Tekrar söylüyorum. Çocukları görmeme izin vermediklerinde, hem Mauro hem Wanda vardı ve ikisinden de telefonlar ve mesajlar alıyordum.” diye vurguladı.