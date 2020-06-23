Mbaye Diagne: Dönüyorum, inşallah

Galatasaray'ın Club Brugge'a kiralık olarak gönderdiği Senegalli forvet Diagne, sarı-kırmızılı takıma geri döneceğini söyledi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, beklentileri karşılayamayınca Club Brugge takımına kiralanmıştı.

Belçika ekibinde de sorunlar yaşayan ve sezonun büyük bir bölümünü kadro dışı olarak geçiren Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

28 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından, "Dönüyorum, inşallah." notuyla Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı.