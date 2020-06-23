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Mbaye Diagne: Dönüyorum, inşallah
Galatasaray'ın Club Brugge'a kiralık olarak gönderdiği Senegalli forvet Diagne, sarı-kırmızılı takıma geri döneceğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 17:06
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, beklentileri karşılayamayınca Club Brugge takımına kiralanmıştı.
Belçika ekibinde de sorunlar yaşayan ve sezonun büyük bir bölümünü kadro dışı olarak geçiren Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye hazırlanıyor.
28 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından, "Dönüyorum, inşallah." notuyla Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı.