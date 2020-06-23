Dolar
6.8532
0.1051%
Euro
7.7783
0.9041%
Altın
1767.05
0.698%
Borsa
115797.52
0.5273%
G. Altın
389.517
0.8366%
Bitcoin
66196.34
0.4057%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Mbaye Diagne: Dönüyorum, inşallah

    Galatasaray'ın Club Brugge'a kiralık olarak gönderdiği Senegalli forvet Diagne, sarı-kırmızılı takıma geri döneceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 17:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Mbaye Diagne: Dönüyorum, inşallah #1

    Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, beklentileri karşılayamayınca Club Brugge takımına kiralanmıştı.

    Belçika ekibinde de sorunlar yaşayan ve sezonun büyük bir bölümünü kadro dışı olarak geçiren Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

    28 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından, "Dönüyorum, inşallah." notuyla Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı.

    Mbaye Diagne: Dönüyorum, inşallah #2

    Görüş Bildir