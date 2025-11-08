Mbaye Diagne yıldızlaştı! Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor'u iki golle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Amed'e galibiyeti getiren golleri 5. ve 23. dakikalarda Mbaye Diagne attı. Hatayspor'un tek golü ise 42. dakikada penaltı noktasından Görkem Sağlam'dan geldi.

İKİNCİ SIRADALAR

Bu sonuçla birlikte Amed, puanını 26'ya çıkarttı ve lider Bodrum FK'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada konumlandı. Hatayspor ise 4 puanla sondan ikinci sırada yer aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde gelecek hafta Amed, deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Hatayspor, Pendikspor'u ağırlayacak.

1. LİG'İN KRALI DIAGNE

Sezon başında Suudi Arabistan takımı NEOM'dan ayrılan ve bedelsiz bir şekilde Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olan Diagne, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

2018-2019 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşayan 33 yaşındaki forvet, formunu sürdürüyor.

1 milyon euro piyasa değeri bulunan Senegalli oyuncu, bu sezon forma giydiği 12 maçta 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Diagne, böylelikle 1. Lig'de en yakın rakibinin 3 gol önünde krallık yarışında zirvede yer aldı.