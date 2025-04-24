İHA

UEFA’nın, Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi İstanbul’da olacak. TFF'nin Levent Kasrı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA temsilciliğinin açılışı da gerçekleştirildi.

TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, açılışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ MİSAFİRLERİMİZ VARDI"

Otyakmaz, şu şekilde konuştu:

UEFA’nın 3. temsilciğini İstanbul’da açıyoruz. Çok önemli misafirlerimiz vardı. Avrupa’dan federasyon başkanları, Cumhurbaşkanımız, UEFA başkanımız, kulüp başkanlarımız, Kulüpler Birliği başkanımız buradaydı. Hepsine katılımları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu binamız, Avrupa ile Türkiye’deki ilişkileri hızlandıracak. Önümüzde önemli maç programları var. 2026, 2027 finali ve 2032 Avrupa Şampiyonası, bunlar önemli karşılaşmalar. İşlerimizin, bürokrasinin ilerlemesinde, temsilciliğimizin çok önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Hafta içi bir görev dağılımı söz konusu oldu. Milli takımlardan sorumlu yönetici oldum. Benimle birlikte alt yaş milli takım sorumluları, çok değerli çalışma arkadaşım Mustafa Temel Bozbağ ile birlikte bu işi yürüteceğiz. Hedefimiz inşallah ABD’ye takımımız götürüp bu heyecanı sizlerle hep birlikte götürmek.

"İŞLERİMİZİN KOLAYLAŞMASINDA KATKISI OLACAK"

UEFA merkezinden sonra FIFA merkezi için de çalışmaların olduğunu söyleyen Otyakmaz, şu şekilde konuştu:

FIFA’ya da İstiklal Caddesi’nde yine böyle tarihi bir binamızı vereceğiz. Coğrafi olarak ülkemiz belki de FIFA için daha önemli. Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’ya ve Balkanlara yakın konumumuz var. İşlerimizin kolaylaşmasında katkısı olacak.

"STAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Ankara’daki stat çalışmasının devam ettiğini belirten Mecnun Otyakmaz, şu ifadeleri kullandı:

Stat çalışmaları devam ediyor. Umarım o finale yetişecek. Yetişmese bile ülkemiz stat açısından zengin bir ülke. Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Böyle bir sorun da gözükmüyor.

"HAYIRLI OLSUN"

Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ise önemli bir organizasyonda bulunduklarına dikkat çekerek, şunları dedi: