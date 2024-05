Mehmet Büyükekşi: Hakem akademisi güncel bir eğitim anlayışıyla kuruldu

İHA

TFF Hakem Akademisi ile 5 üniversite arasındaki iş birliği protokolü imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Törene; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu üyeleri, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Serdar Öztürk, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Ramazan Timuçin Gençer, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Serdar Eler ve Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Mehmet Yorulmazlar ile diğer yetkililer katıldı.

"Yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplayama başlıyoruz"

Çalışmalar hakkında sunum gerçekleştiren TFF Hakem Akademisi Direktörü Erdem Or, şu şekilde konuştu:

"Hakem akademisi güncel bir eğitim anlayışıyla kuruldu"

Türk futbolunda yine bir ilki paylaşmak için bir araya geldiklerini söyleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şunları dedi:

"Üniversitelerin içinde futbol hakemliği sertifika programı açılacak"

Hakem Akademisi ile üniversitelerin spor bilimleri fakülteleriyle iş birliği protokolünü imzaladıklarını aktaran Büyükekşi, şu şekilde konuştu:

"İyi hakem olmaları için yatırımlar yapıyoruz"

Başkan Büyükekşi, günü değil, geleceği kurtarmak için çalıştıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Göreve geldiklerini hakem ücretlerinde artış yaptıklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, ağustos ayında da hakem ücretlerinde gereken iyileştirmelerin yapılacağını açıkladı.

"Emek sunan herkese teşekkür ediyorum"

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, bu iş birliği protokolüyle Türk hakemliğine önemli katkılar sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

"Bu akademiye her türlü desteği vermeye hazırız"

Hakem Akademisi'ne her türlü desteği vermeye hazırlıklarını açıklayan Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Serdar Öztürk, şu şekilde konuştu:

"Hakemlerimizin geliştirilebilmesine yönelik her proje çok büyük önem taşıyor"

Önemsedikleri bir proje olduğunu vurgulayan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Ramazan Timuçin Gençer, şu şekilde konuştu:

Hakemlerimizin geliştirilebilmesine yönelik her proje çok büyük önem taşıyor. Spor Bilimleri alanında çok önemli bir yere sahibiz. Bu projeye katkı sunabilmek için elimizden gelen her desteği sunacağız. Hakemlerin bilişsel, zihinsel ve fiziksel açıdan kendilerini geliştirebilmeleri yönünde her türlü desteği vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.