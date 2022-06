Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç açıklaması

TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantı sonrası mikrofon başına geçti. Büyükekşi, "Ali Koç ile görüşmedim, ama imzaları iletince büyük desteği göreceksiniz" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Mehmet Büyükekşi ile açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, toplantıdan erken ayrılan Ali Koç ve Mecnun Odyakmaz konusunda, "Bazı yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için bir açıklama yapacağım. Sayın Ali Koç, Berna Gözbaşı'nın toplantıları, Mecnun Otyakmaz'ın da seyahati olduğu için toplantıdan erken ayrılmak zorunda kaldılar. Spekülasyon yapılmazsa sevinirim." açıklamasını yaptı.

"Sorunları biliyorum"

"Sorunları gayet iyi biliyorum. Çözümleri de inşallah beraber hayata geçireceğiz. Birlikte başaracağız. Bir kuş tek kanatlı uçamaz. Kanadın bir tarafı federasyon ise bir tarafı kulüplerimiz. Çift kanatlı olmalıyız. Sadece Süper Lig de değil, amatörden başlayarak en yukarıya kadar her kulübümüz önemli. Her kulübün kendine has problemleri var. Her kulübün kendine has problemleri var. Biz olursak, başaramayacağımız şey yok."

"Şeffaflık istiyoruz"

"Ben bütün kulüplerimizin başkanı alacağım. İmzayı o verdi mi bu verdi mi? Bunların hiç önemi yok. Bu konuda duruşumuzu en güzel şekilde göstereceğiz. Bütün kulüplerimiz bana destek olacaklarını söylediler. Seçim bitince, her şey biter. Bizim en önemli destekçilerimiz, kulüplerimiz olacak. Sorunlar varsa, bazıları TFF'den bazıları kamudan kaynaklanan. Biz özellikle TFF'yi iç ve dış denetime açmak istiyoruz. Şeffaflık istiyoruz. Zamana ihtiyacımız var. İnşallah güzel işlere imza atacağız. Basın mensupları da bize destek verirse başarılı olmamak için neden yok."





"Listemiz belli değil"

"Şu anda listemiz belli değil. Bazen Bakanlar Kurulu açıklanmadan önce birtakım isimler açıklanıyor. Transfer dedikodusu gibi. Bunlar da aynı. Lütfen biraz sabır gösterelim. İnşallah çarşamba akşamı listemiz belli olacak. Güzel işler yapmak için arkadaşlarımızı çağıracağız. Mehmet Sepil başkanıma görev teklif etmiştim. Kulüpte hissesi olduğu için kabul etmedi. En iyisini yapmak için çalışacağız."

"Fenerbahçe destek verecek mi?"

"Fenerbahçe başkanı Ali Koç destek verecek mi?" sorusuna ise Mehmet Büyükekşi, "Ali Koç ile görüşmedim. Bilmiyorum, ona sorun. Biz imzalarımızı divana vereceğiz. Orada da zaten ne kadar büyük destek aldığımızı göreceksiniz." yanıtını verdi.