Mehmet Demirkol: Alex efsane değil

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sosyal medyada gündem yaratan bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Socrates Dergi YouTube kanalında 'Oyna Devam' programında Kaan Kural ile birlikte kamera karşısına geçen Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Alex de Souza ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Demirkol, sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Alex'in efsane bir isim olmadığını söyledi.

"BUGÜNKÜ DURUMUN İÇİNDE EFSANE POZİSYONUNA ÇIKIYOR"

Demirkol, "Alex, Fenerbahçe tarihine bakın da orada bir oyuncu değil ki. Fenerbahçe'nin bugünkü durumunun içinde efsane pozisyonuna çıkıyor. İki şampiyonluğu var yedi senede. Tamamen ölçeklendirmeyle alakalı bir şey. İstatistik olarak olabilir ama Fenerbahçe'yken, en kuvvetli zamanındayken efsane olanlarla karşılaştırıyorum ben. Yani 3 tane final kaybetmiş. 3 tane son maçta şampiyonluk kaybetmiş Alex. Ha sebepleri var 3 Temmuz vs. tamam kabul ediyorum hepsini. Peki tamam senin efsanen diyelim ki, bu oyuncu senin efsanen. Yani yararlanıyor musun? Bir maçına getirip, mesela Lugano geldi en son. Bir bağ kurulabiliyor mu? O da yok." ifadelerini kullandı.

ALEX'İN 8 YILLIK FENERBAHÇE KARİYERİ

2004 yılında Cruzeiro'dan 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Alex de Souza, Fenerbahçe kariyerinde birçok başarıya imza attı.

2012'de sarı-lacivertlilerden ayrılan Brezilyalı isim, 8 senelik Fenerbahçe kariyerinde 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Ofansif orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 2 kez gol 4 kez de asist krallığı yaşadı.

48 yaşındaki eski futbolcu, Fenerbahçe'de çıktığı 344 maçta 171 gol ve 144 asistle mücadele etti.