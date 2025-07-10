Mehmet Sepil: Yurt içinde Romulo'yu alabilecek bir kulüp yok

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin Avrupa'da gözde ismi haline gelen Brezilyalı golcü Romulo Cardoso konusunda Onursal Başkan Mehmet Sepil, önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara'da gerçekleşen TFF Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılan Sepil, oyuncuyu Türkiye'den hiçbir kulübün alamayacağını dile getirdi.

"ROMULO'YU ALABİLECEK BİR KULÜP YOK"

Romulo transferinden bahsettiği 3 kulübün yurt dışından olduğunu belirten Mehmet Sepil, şunları dedi:

Yurt içinde Romulo'yu alabilecek bir kulüp yok. Biz 20 milyon euro ve üzeri bir teklifle oyuncuyu vereceğiz.

"PİYASAYI İYİ BİLİYORLAR"

Kısa zaman içinde Romulo transferinin sonuçlanacağı belirten Sepil, şu yorumu yaptı:

Başkan Rasmus Ankersen ve Sportif Direktör Ivan Mance bu transferi yürütüyor. Piyasayı iyi biliyorlar, akıllılar.

EN YÜKSEK TEKLİF LEIPZIG'DEN

Göztepe'de 1.5 sezondur forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için en yüksek teklifi, Alman kulübü Leipzig verdi.

Leipzig, Romulo transferi için 16.5 milyon euroluk bir teklifle gelirken Göztepe yönetimi, bu bonservisi reddetti.

Şu an takımla halen Slovenya kampında yer alan Romulo'nun temmuz ortasına kadar sarı-kırmızılılarla vedalaşması bekleniyor.