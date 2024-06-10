Mehmet Topal: Çok köklü bir kulübe geldiğimi biliyorum Petrolul Ploieşti’nin yeni teknik direktörü Mehmet Topal, "Çok köklü bir kulübe geldiğimi biliyorum. Cristian ile hedeflerimizi ve projelerimizi tartıştık, konuştuk. Her ikimiz açısından da istenilen bir seviyeye ve ortama geldik" dedi.

DHA

Romanya ekibi Petrolul Ploieşti’nin yeni teknik direktörü olan Mehmet Topal için imza töreni düzenlendi.

Mehmet Topal, Başkan Cristian Fogarassy'nin de katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıl Petrolul Ploieşti’ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Genç teknik adam törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çok köklü bir kulübe geldiğimi biliyorum"

Çok köklü bir kulübe geldiğini belirten Mehmet Topal, şu sözleri sarf etti:

Burada olmak ben ve ailem için çok büyük bir onur. Çok köklü bir kulübe geldiğimi biliyorum. Cristian ile hedeflerimizi ve projelerimizi tartıştık, konuştuk. Her ikimiz açısından da istenilen bir seviyeye ve ortama geldik. Hayatımda çok büyük hocalarla çalışma fırsatı buldum. Benim de ilk hocalık tecrübem olacak. Futbolculuk dönemimde seviyeyi her zaman üste çıkarmayı istedim. Teknik adamlık kısmında da hedefim aynı şekilde olacak. Bunun için ben ve ekibim, camianın başarısı için ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız.

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Rapid Bükreş ve Gheorghe Hagi’nin takımı olan Farul Constanta ile oynayacakları maçlar hakkında konuşan Mehmet Topal, şunları dedi:

Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Onları buradan üzerek göndereceğiz.

"Daha çok Rumen oyuncu kullanacağız"

Transfer ile ilgili düşünceleri paylaşan genç teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Bazı oyuncular ile görüşüyoruz. En kısa zamanda takıma katmak istiyoruz. Daha çok Rumen oyuncular kullanacağız ve aralarına kaliteli yabancı oyuncular koyacağız.

"Türkiye'de çok fazla baskı var"

Mehmet Topal, Türk futbolu ve Romanya futbolu arasındaki farkın sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

Çok fark var. Türkiye’de oyunculara ve teknik adamlara çok fazla baskı var. Orada bütün maçlarınızı kazanmanızı isterler ve kazanmak zorundasınızdır.

"Kimsenin aklıyla hareket etmedim"

Kararlarını kendisi ve ailesiyle birlikte verdiğini söyleyen Topal, şu ifadeleri kullandı:

Ben hayatımda bütün kararlarımı kendim aldım. Kimsenin aklıyla da hareket etmedim. Futbolculuk kariyerimi altın tepside kimse bana sunmadı. Teknik adamlık kısmında da kimse sunmayacak. Hayatımda bir karar alacaksam sadece ailemle birlikte alırım.

İmza töreninin sonunda ise Mehmet Topal ile yöneticiler özel bir formayla poz verdiler.

Türk teknik adam Mehmet Topal’a hediye edilen formanın yarısında Petrolul Ploieşti, yarısında ise Türk bayrağı yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)