Mehmet Türkmen'in Ürdün-Bolivya maçındaki kararı gündem oldu

Bolivya ve Ürdün, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Güney Amerika ekibinin 1-0 kazandığı maçta, Süper Lig hakemi Mehmet Türkmen’in verdiği karar, maça damga vurdu.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan hazırlık maçının 16. dakikasında Ürdünlü futbolcu Ibrahim Sabra, Bolivya savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı.

TÜRKMEN'İN DEVAM KARARI DİKKAT ÇEKTİ

Acılar içinde kıvranan oyuncu için takım arkadaşları penaltı bekledi.

Ancak karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen oyunu sürdürme kararı verdi.

Pozisyonun ardından uzun süre yerden kalkamayan Sabra’ya sağlık ekipleri müdahale etti.

SAHAYI SEKEREK TERK ETTİ

Kenara alınan oyuncu kısa süre sonra sahaya dönüp kendini denedi.

Fakat ağrıya dayanamayınca yeniden yere yattı ve oyuna devam edemedi.

Göztepe’nin Ürdünlü futbolcusu sahayı sekerek terk etti.

GÜNDEM OLDU

Mehmet Türkmen’in tartışmalı kararı, maçın önüne geçti.

Sosyal medyada birçok futbolsever pozisyonun penaltı olduğunu savunarak hakemi eleştirdi. Karşılaşmayı ise Bolivya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle bitti.