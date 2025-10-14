Memik Yılmaz, Antalyaspor maçından umutlu

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Süper Lig'in 9. haftasında iç sahada yapılacak Antalyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan haftalarda şehre yakışır bir futbol anlayışıyla önemli bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

"BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK"

Güzel oyunu puanlarla süslemeye devam etmek istediklerini aktaran Yılmaz, ligin üst sıralarına tırmandıkça ligin daha zorlu bir hal alacağına dikkati çekerek, bundan sonraki süreçte özellikle iç saha maçlarında taraftar desteğinin daha da artmasını istediklerini vurguladı.

Ligin 9. haftasında sahalarında Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu: