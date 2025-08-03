Memik Yılmaz: Onlar Cimbom ise biz de Gaziantepiz

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam eden futbol takımıyla bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve futbolcularla bir süre görüştükten sonra kendisine yoğun destek veren taraftarlara teşekkür etti.

"ONLAR CİMBOM İSE BİZ DE GAZİANTEPİZ"

Yılmaz, Galatasaray maçında galibiyet isteyen taraftarlara, "Sizin desteğinizle Cimbom'u yeneceğiz, onlar Cimbom ise biz de Gaziantepiz" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, takımın son durumu, transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefi ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

"HAKEMLERİMİZİN TÜRK OLMASINDAN YANAYIZ"

Yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, şunları dedi:

Kazasız belasız bir sezon diliyorum bütün takımlarımıza. Yeni sezonda Türk futbol adına beklentilerimiz yüksek. Federasyonumuzun önemli çalışmaları var. Biz hakemlerimizin de Türk olmasından yanayız, biz evlatlarımızdan yanayız. İnşallah kazasız belasız, herkesin hak ettiği şekilde bir sezon geçiririz.

"BİRKAÇ NOKTA TRANSFERLERİMİZ DAHA VAR"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ve 1-2 nokta transfer daha yapacaklarını söyleyen Başkan Memik Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Günümüz şartlarında futbol ciddi bir ekonomi, biz de iyi olsun diye kendi çapımızda şehrimize ve takımımıza yaraşır şekilde transferlerimizi yaptık. Birkaç nokta transferlerimiz daha var, onları da inşallah sezon başlamadan veya transfer süresi bitmeden takıma katacağız.

"GÖNÜL İSTER Kİ GAZİANTEP ŞAMPİYON OLSUN"

Takımın yeni sezon hedefleri ile ilgili soruya da cevap veren Yılmaz, şu şekilde konuştu:

Her zaman için herkesin bir şampiyon olma hayali vardır ama biz elimizden gelenin en iyisini yapıp, şehrimize yakışır bir yerde ligi bitirmek için mücadelemizi yapıyoruz. Gönül ister ki Gaziantep şampiyon olsun. Hedefsiz insan olmaz. Bizim mütevazi bir şekilde hedefimiz Gaziantep’e yakışır bir noktada ligi bitirmek. Ben buna inanıyorum. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz.

"TARAFTARLARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ"

Kendisine ve takıma yoğun destek veren taraftarlara da teşekkür eden Memik Yılmaz, şu şekilde konuştu:

Taraftarlarımızı çok seviyoruz. Çünkü biz onlarla varız. 12. adam dediğimiz taraftarımız bizim için çok önemli. İnşallah seyirci sayımızı da daha da arttırarak devam etmek istiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde.

"GALATASARAY MAÇINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Son olarak ligin ilk haftasında konuk edecekleri Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, şu açıklamada bulundu: