Menajerinin sözleri sonrası Mauro Icardi için transfer iddiası

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilgili menajeri Elio Pino'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Pino açıklamasında, "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun açıklamalarını okudum ama Galatasaray kaptanının kulübün niyetini sezon sonuna kadar beklemesi doğru olmaz. Biz Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İTALYANLAR, COMO'YA GİDEBİLİR DEDİ

Bu açıklamalar sonrası İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Icardi'nin yeni adresi Serie A olabilir.

Daha önce Inter forması giyen deneyimli golcünün Como forması giyebileceği belirtildi.

Como'nun Morata'dan memnun olmadığı ve kadrosuna Icardi'yi katabileceği, Arjantinli golcünün de İtalya'ya geri dönüşe kapıyı açık bıraktığı vurgulandı.

'DÖNMEYE SICAK' İDDİASI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 99 maça çıktı ve 67 gol-22 asistlik skor katkısı verdi.

Sarı-kırmızılılarla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.