Menemen FK’da Bilal Kısa dönemi başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK’da yeni bir dönem başladı.

İzmir temsilcisi, teknik direktörlük görevine 42 yaşındaki çalıştırıcı Bilal Kısa’nın getirildiğini duyurdu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: