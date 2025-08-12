Menemen FK’da Bilal Kısa dönemi başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK’da yeni bir dönem başladı.
İzmir temsilcisi, teknik direktörlük görevine 42 yaşındaki çalıştırıcı Bilal Kısa’nın getirildiğini duyurdu.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Bilal Kısa ile anlaşmaya varmıştır. Aktif futbolculuk kariyerinde A Milli takım formamızı da terleten ve son olarak Eyüpspor’da antrenör olarak görev alan Bilal Kısa’ya camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.