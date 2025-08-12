Abone ol: Google News

Menemen FK’da Bilal Kısa dönemi başladı

Menemen FK, teknik direktörlük görevine 42 yaşındaki çalıştırıcı Bilal Kısa’nın getirildiğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 15:57
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK’da yeni bir dönem başladı.

İzmir temsilcisi, teknik direktörlük görevine 42 yaşındaki çalıştırıcı Bilal Kısa’nın getirildiğini duyurdu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Bilal Kısa ile anlaşmaya varmıştır. Aktif futbolculuk kariyerinde A Milli takım formamızı da terleten ve son olarak Eyüpspor’da antrenör olarak görev alan Bilal Kısa’ya camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

