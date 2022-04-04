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    Mergim Berisha, gençlerle sokakta futbol oynadı

    Mergim Berisha, gençlerle sokakta futbol oynadı

    Fenerbahçe'nin sahadaki performansıyla eleştirilen santrforu Mergim Berisha, gençlerle sokakta top oynadı. Bu anları sosyal medyada paylaşan Alman forvet, taraftarla da arasındaki buzları eritti.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 16:23
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    Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla gönülleri fethetti.

    Performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve ligde sadece 4 gol atabilen 23 yaşındaki santrfor, sokakta gördüğü gençlerle top oynadı.

    TARAFTARIN KALBİNİ FETHETTİ

    O anları Twitter hesabında paylaşan Alman golcüye, Fenerbahçeli taraftarlar "Sana birden kanım ısındı.", "Mütevazılığını sevdim." şeklinde yorumda bulundu.

    Mergim Berisha gençlerle sokakta futbol oynadı - İZLE


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