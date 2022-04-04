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Mergim Berisha, gençlerle sokakta futbol oynadı
Fenerbahçe'nin sahadaki performansıyla eleştirilen santrforu Mergim Berisha, gençlerle sokakta top oynadı. Bu anları sosyal medyada paylaşan Alman forvet, taraftarla da arasındaki buzları eritti.
- Haber Merkezi
- 04.04.2022 - 15:59
- Güncelleme : 04.04.2022 - 16:23
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla gönülleri fethetti.
Performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve ligde sadece 4 gol atabilen 23 yaşındaki santrfor, sokakta gördüğü gençlerle top oynadı.
TARAFTARIN KALBİNİ FETHETTİ
O anları Twitter hesabında paylaşan Alman golcüye, Fenerbahçeli taraftarlar "Sana birden kanım ısındı.", "Mütevazılığını sevdim." şeklinde yorumda bulundu.