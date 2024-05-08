İHA

Türkiye, Gaziantep'te yaşanan tır faciasıyla sarsıldı.

9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın aşırı hızla ilerleyen tır nedeniyle meydana geldiği değerlendirilirken Bursa'dan, izleyenleri şok eden bir görüntü geldi.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda seyir halindeki tır, hızıyla görenleri hayrete düşürdü.

Tırın hızı 180'e dayandı

Tırın yüksek hızda gittiği gören diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. Aynı yolda ilerleyen araç sahipleri, kilometredeki hızı 180'e çıkarken önünde seyreden tıra yetişmekte zorluk çekti.

Bu anları kaydeden sürücüler, bu kişilere dur denilmesi gerektiğini kaydetti.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler, akıllara Gaziantep'teki kazayı akıllara getirdi.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)