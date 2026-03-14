Merih Demiral, maç sonu yapılan göndermeye cevap verdi

Suudi Pro Ligi’nin iddialı ekiplerinden Al Qadsiah, milli futbolcumuz Merih Demiral’ın kaptanlığını yaptığı Al Ahli’yi 3-2’lik skorla mağlup etti.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Al Qadsiah resmi hesabından göndermeli bir paylaşım yapıldı.

Al Qadsiah kulübü, galibiyetin ardından taraftarlarına ve rakibine hitaben, "Umarım keyifli bir tur olmuştur?" şeklinde bir paylaşım yaparak galibiyeti kutladı.

"KÜÇÜK TAKIMLAR MAÇLARI, BÜYÜK TAKIMLAR KUPALARI KUTLAR"

Paylaşımda ise milli futbolcumuz Merih Demiral'ın görseli kullanıldı.

Milli stoperden ise rakip kulübe yanıt gecikmedi.

Paylaşıma aynı şekilde gönderme yaparak yanıt veren Merih, "Küçük takımlar büyük takımlara karşı kazandıkları zaferleri kutlar; büyük takımlar da kazandıkları kupaları kutlar." ifadelerini kullandı.

Merih'in paylaşımı, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.