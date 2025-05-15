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Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Taktiksel çalışmayla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

İLK DENEMESİNDE BAŞARILI OLDU

Kaleci Mert Günok, siyah-beyazlıların antrenmanında uzak mesafeden denediği vuruşla inanılmazı başardı.

İdmana ara verilen esnada basketbol potasına ayağıyla vuruş yapan Mert, ilk denemesinde başarılı oldu.

GÜNDEM OLDU

Bu anlar sosyal medya hesaplarında bol bol paylaşılırken, futbolseverler tarafından günün en çok paylaşılan ve beğenilen gönderilerinden biri olmayı başardı.