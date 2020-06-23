Mert Hakan transferinin detayları

Galatasaray'ın senelik 7 milyon TL teklif ettiği Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe yıllık 12 milyon TL teklif ettiği öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekibi Sivasspor'un sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcusu Mert Hakan Yandaş, adeta transferin gözdesi konumunda.

Önce Galatasaray'ın, ardından ise Fenerbahçe'nin ilgilendiği bilinen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sarı-lacivertliler her konuda anlaşmaya varmıştı.

Detaylar da ortaya çıkmaya başladı...

G.SARAY'LA EL SIKIŞMIŞTI

Galatasaray'a olan sempatisi bilinen Mert Hakan, önce sarı-kırmızılı ekibin yıllık 7 milyon TL'lik teklifini kabul etmiş ve Aslan'la ön protokol anlaşmasına varmıştı.

Ancak yaşanan koronavirüs süreci nedeniyle Galatasaray'ın verdiği sözleri yerine getirememesi ve Fenerbahçe'nin yüksek teklifinin ardından işler değişti.

YILLIK 12 MİLYON TL

Sarı-kırmızılıların yıllık 7 milyon TL teklif ettiği 25 yaşındaki futbolcu için devreye giren Fenerbahçe'nin, Mert Hakan'a teklifi ise senelik 12 milyon TL oldu.

Gelen bu yüksek önerinin ardından Mert Hakan, sarı-lacivertli kulüple her konuda anlaşmaya vardı.