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Mert Hakan transferinin detayları
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 09:34
Süper Lig ekibi Sivasspor'un sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcusu Mert Hakan Yandaş, adeta transferin gözdesi konumunda.
Önce Galatasaray'ın, ardından ise Fenerbahçe'nin ilgilendiği bilinen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sarı-lacivertliler her konuda anlaşmaya varmıştı.
Detaylar da ortaya çıkmaya başladı...
G.SARAY'LA EL SIKIŞMIŞTI
Galatasaray'a olan sempatisi bilinen Mert Hakan, önce sarı-kırmızılı ekibin yıllık 7 milyon TL'lik teklifini kabul etmiş ve Aslan'la ön protokol anlaşmasına varmıştı.
Ancak yaşanan koronavirüs süreci nedeniyle Galatasaray'ın verdiği sözleri yerine getirememesi ve Fenerbahçe'nin yüksek teklifinin ardından işler değişti.
YILLIK 12 MİLYON TL
Sarı-kırmızılıların yıllık 7 milyon TL teklif ettiği 25 yaşındaki futbolcu için devreye giren Fenerbahçe'nin, Mert Hakan'a teklifi ise senelik 12 milyon TL oldu.
Gelen bu yüksek önerinin ardından Mert Hakan, sarı-lacivertli kulüple her konuda anlaşmaya vardı.