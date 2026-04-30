Mert Hakan Yandaş, bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, haftanın cezalarını açıkladı.

Cezalar arasında en dikkat çekeni futbolda bahis soruşturmasında tutuklanıp daha sonra tahliye edilen Mert Hakan Yandaş hakkında oldu.

FUTBOLDAN 1 YIL MEN EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

Karara göre Yandaş, önümüzdeki 1 yıl boyunca herhangi bir spor müsabakasında forma giyemeyecek.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz haftalarda bahis ve şike iddiasıyla 17 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı mahkemeye çıkmıştı.

Ara kararını açıklayan hakim, Mert Hakan Yandaş'ın tahliyesine karar vermişti.

"BİR KERE GÜNAH KEÇİSİ OLARAK SEÇİLMİŞİM"

Yandaş, karar sonrası ilk açıklamasında "Avukatlarım, büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar. Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim.

Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız, adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım…

Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz…" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan karara ilişkin bir diğer açıklama da Fenerbahçe Spor Kulübü'nden geldi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir.



Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır.



Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş’ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.