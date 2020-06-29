Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabını kapattı

Uzun süredir transfer haberleriyle gündemde olan Mert Hakan Yandaş, aktif olarak kullandığı bilinen kişisel Twitter hesabını kapattı.

Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın, gelecek sezon için Galatasaray ile anlaşmaya varmasının ardından Fenerbahçe'ye imza atması oldukça konuşulmuştu.

25 yaşındaki orta sahaya, bu konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden de bir hayli eleştiriler ve sert tepkiler geliyordu.

TWITTER HESABINI KAPATTI

Son dönemde forma giydiği karşılaşmalarda sergilediği performansıyla da eleştirilen ve yaşanan gelişmeler nedeniyle futbola konsantre olamadığı şeklinde yorumlar alan Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz gün oynanan ve takımının 2-0 mağlup ayrıldığı Kayserispor maçında ise penaltı kaçırmıştı.

Mert Hakan'ın, sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin ardından kişisel Twitter hesabını kapattığı ortaya çıktı.