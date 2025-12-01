Mert Hakan Yandaş'tan derbi sözleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş, "Taraftarımızın hazırlığının ve beklentilerin farkındayız. Takımda çok güzel bir hava var. İnşallah sonucun iyi bittiği bir akşam olur." dedi.

"KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"

Deneyimli futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocamız iletişim konusunda çok tecrübeli biri. Dünyanın en büyük derbilerinden biri, motivasyona gerek de kalmıyor. İnşallah kazanan biz olacağız."