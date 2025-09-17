Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu sözleri

Süper Lig'de 1. haftanın erteleme mücadelesinde Fenerbahçe ile Alanyaspor, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, maç öncesinde sakatlığı ve sarı-lacivertli takımdaki son gelişmelerle ilgili konuştu.

NE ZAMAN DÖNECEK?

Sakatlığı hakkında bilgi veren Mert Hakan Yandaş, şunları dedi:

Tam döndüm sayılmaz, 5,5 ay oldu toplamda. 2-3 hafta sonra takımla idmanlara başlayacağım. Diğer milli aradan sonra inşallah maç oynayabilecek seviyeye geleceğim. Eksiklik var kadroda, hocamız da takımın yanında olmamı tercih etti. Bu dönem benim için çok zordu. Saha içinde katkı veremedim ama saha dışında maksimum katkı vermeye çalıştım. Atlatmak üzereyim, az kaldı.

"TEDESCO'NUN YANINDAYIZ"

Teknik adam değişikli hakkında açıklama yapan Mert Hakan Yandaş, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe kaptanı olarak üzerimde büyük bir sorumluluk var. Birçok yeni oyuncumuz var ama kaynaşma, yakınlık çok çabuk oldu. Geçen hafta da yeni hoca geldi, bir haftalık süreci çok çabuk geçtik. Hocamızla tribüne gittik ve onun yanında olduğumuzu göstermeye çalıştık.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU KARŞILADIĞIMDA DA..."

Mert Hakan Yandaş ayrıca, şu açıklamayı yaptı:

İyi birliktelik gösterdik, hocayı da iyi karşıladık. Birlikteliğimizi başka yerlere çekmek isteyen insanlar oldu. Kerem Aktürkoğlu kardeşimizi karşıladığımızda da söyledim. 'Sen ben yok Fenerbahçe' var dedik. Bu sene de hepimiz öyle düşünüyoruz.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Son olarak Mert Hakan Yandaş, şunları dedi: